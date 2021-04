Zwei Leichtverletzte und rund 16.500 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag in Billigheim-Ingenheim. Eine 54-jährige Autofahrerin hatte laut Polizei die Landauer Straße in Richtung Hindenburgstraße befahren, als es an der Kreuzung zur Rohrbacher Straße zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 66-jährigen Autofahrers kam. Der Mann hatte das Stoppschild missachtet und krachte mit seinem Auto gegen das Heck der 54-Jährigen. Durch den Aufprall drehte sich das Fahrzeug der Frau, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Die Autofahrerin und ihre 17 Jahre alte Tochter wurden bei dem Unfall leicht verletzt, der Unfallverursacher blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.