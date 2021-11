Ein Unbekannter hat am Samstag einen in der Herzog-Wolfgang-Straße in Bad Bergzabern geparkten Wagen beschädigt und ist geflüchtet. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat zwischen 19 und 23.30 Uhr. Das Auto, ein Hyundai Tucson, wurde im Frontbereich in Mitleidenschaft gezogen. Der Unfallverursacher hatte die abgerissenen Fahrzeugteile nach der Tat beseitigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 3000 Euro. Hinweise unter Telefon 06343 93340.