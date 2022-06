Ein 21-Jähriger ist am Freitagabend von einem bislang unbekannten Mann in Bad Bergzabern angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte sich der Geschädigte mit weiteren Personen im Bereich des Schulzentrums aufgehalten. Die Gruppe wurde von dem geschätzt 25 Jahre alten Mann gestört. Er ging mehrmals an ihnen vorbei und warf später einen Ball auf ein Fahrzeug, das einem Mitglied aus der Gruppe gehört. Als der 21-Jährige ihn zur Rede stellen wollte, kam dieser bedrohlich auf ihn zu und holte mehrfach mit der Faust zum Schlag aus. Zur Verteidigung und um den Mann auf Abstand zu halten, gab der 21-Jährige seinem Gegenüber eine Backpfeife. Der Kontrahent schlug ihm daraufhin mit der Faust derart ins Gesicht, dass dieser einen Eckzahn verlor. Anschließend ergriff er die Flucht. Der Unbekannte soll schulterlange, gelockte blonde Haare haben, er trug rote Shorts und ein dunkles T-Shirt. Zudem war er barfuß unterwegs. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet um Hinweise unter Telefon 06343 93340.