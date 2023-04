Ein Unbekannter hat beim Ein- oder Ausparken am Montag zwischen 11.15 und 15.20 Uhr auf dem Parkplatz vor der Sparkasse in Bad Bergzabern einen geparkten Mercedes E 350 mit SÜW-Zulassung beschädigt. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 1000 Euro. Der Verursacher fuhr einfach davon. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.