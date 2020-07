Unbekannte haben die Baustellenbeschilderung bei Altdorf umgestellt. Am Samstag wurde die Polizei in Edenkoben darüber informiert, dass im Baustellenbereich auf der K 6 zwischen Altdorf und Gommersheim reger Fahrzeugverkehr herrsche. Bei einer Überprüfung stellten die Beamten fest, dass beim neuen Altdorfer Kreisels ein Absperrgitter bei Seite gestellt worden war, sodass ein Einfahren in die Baustelle möglich war. Auch in Böbingen, Geinsheim und Gommersheim wurden an den Zufahrten zu den Baustellenbereichen die Absperrgitter vorsätzlich entfernt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06323 9550 entgegen.