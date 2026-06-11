Unbekannte haben in Landau in der Ostbahnstraße in einen Supermarkt eingebrochen. Eine Streife bemerkte den Schaden in der Nacht auf Donnerstag laut Polizei, nachdem ein Passant gegen 2.35 Uhr auf ein beschädigtes Fenster hingewiesen hatte. Die Täter warfen die Scheibe mit mehreren Steinen ein und stahlen Bargeld sowie Süßigkeiten. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und nahm die Ermittlungen auf. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder unter 06341 287-0 entgegen.