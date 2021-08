Unbekannte haben zwischen Donnerstag und Freitag auf dem Gelände eines Mehrfamilienhauses gelagertes Dämmmaterial aus der Verpackung gerissen und mutwillig beschädigt. Das teilt die Polizei mit. Die Tat ereignete sich in der Madenburgstraße. Der Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.