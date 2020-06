Ein umgestürzter Baum hat am Donnerstagabend zu einem Stromausfall in Teilen von Vorderweidenthal, Oberschlettenbach, Schwanheim, Darstein, Busenberg und Annweiler geführt. Der Baum war um 20.26 Uhr auf eine Leitung gestürzt und hatte so für eine Störung im 20-Kilovolt-Netz der Pfalzwerke gesorgt. Wie das Unternehmen mitteilt, waren die betroffenen Gemeinden zwischen zwei und 29 Minuten ohne Strom geblieben.