Der Gebäudekomplex der Uferschen Höfe in Landau öffnet sich: Durch den Abriss einer überbauten Zufahrt ist nun eine Öffnung zum Kleinen Platz entstanden. Investor Peter Siebert will, wie berichtet, einen durchgängigen Fußweg vom Kleinen Platz bis zur Husarengasse beziehungsweise Königstraße schaffen und Leben in das historisch bedeutsame Stadtviertel bringen, das sich zwischen Kramstraße, Königstraße, Theaterstraße und Kleiner Platz erstreckt. Er will alte Bebauung sanieren, teils durch Neubauten ergänzen, das Viertel wiederbeleben und zu einem Kreativzentrum entwickeln. Geplant ist eine Mischnutzung aus preiswertem Wohnen und nicht störendem Gewerbe, mit Bürolofts, Atelier und Gastronomie. Spätestens Ende 2025 soll alles fertig sein. Der Bauausschuss hat jetzt einem städtebaulichen Vertrag zur Entwicklung des Viertels zugestimmt.