Neben dem Rathaus der Verbandsgemeinde in Annweiler schlängelt sich die Queich entlang. Das Gewässer hat seine Spuren hinterlassen. Die Stützmauer muss dort auf einer Länge von 20 Metern dringend saniert werden. Ein Teilbereich sei schon vollständig eingebrochen, einige Steinquader liegen in der Queich, berichtet Bürgermeister Christian Burkhart. Die Ufermauer soll nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung ein neues Fundament erhalten und mit den vorhandenen Sandsteinquadern wieder aufgebaut werden. Die Verwaltung, auf deren Grundstück die Queich in diesem Abschnitt verläuft, rechnet mit Sanierungskosten von 60.000 Euro. Den Beschluss, die Arbeiten in Angriff zu nehmen, traf der Verbandsgemeinderat einstimmig.