Der Turnverein Bad Bergzabern bietet am Donnerstag, 27. Januar, 13 bis 18 Uhr, eine Corona-Impfaktion in der Aula des Gymnasiums, Lessingstraße 24, an. Wie Klaus Janson für den Verein mitteilt, sei Impfaktion offen für alle ab zwölf Jahren. Mitgliedschaft im Turnverein nicht erforderlich. Bei Jugendlichen bis 15 Jahren ist die Anwesenheit eines Elternteils erforderlich, 16- und 17-Jährige benötigen eine Vollmacht, die im Netz unter corona.rlp.de heruntergeladen werden kann. Jugendliche, die keinen Personalausweis oder Reisepass besitzen, können sich auch mit einem Schülerausweis, der Geburtsurkunde oder einer Krankenversicherungskarte ausweisen. Es wird um Anmeldung per E-Mail an klaus.janson@tv-badbergzabern.de gebeten. Angegeben werden sollten Name, Vorname, Geburtsdatum, und ob eine Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung gewünscht ist.