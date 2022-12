Nach zwei Jahren coronabedingter Pause steigt an Heiligabend wieder eine Abordnung der Göcklinger Musikkapelle auf den Turm der katholischen Kirche und lässt ab 16.15 Uhr von der Glockenstube aus in 22 Metern Höhe weihnachtliche Weisen erklingen. Der vor allem in Österreich und Bayern verbreitete Brauch des Turmblasens wird seit 1990 auch in Göcklingen gepflegt. Mit ihrem Spiel wollen die Bläserinnen und Bläser die Bevölkerung auf Weihnachten einstimmen. Sie wollen damit auch die alten und kranken Menschen erreichen, die ihre Wohnung nicht mehr verlassen können. Im Anschluss ist die Christmette, bei der die Musikkapelle ebenfalls spielt.