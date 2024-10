Trickbetrüger haben am Mittwoch gegen 17 Uhr in der Georg-Weber-Straße in Bad Bergzabern zugeschlagen. Wie die Polizei berichtet, gingen die Täter folgendermaßen vor: Eine 84-jährige Frau hatte auf der Straße eine – dort platzierte – Halskette gefunden und wurde gleichzeitig von einem Unbekannten angesprochen. Der Mann half der Frau, die gefundene Kette anzuziehen, um zu schauen, wie diese an ihr aussieht. Danach zog er der Frau die Kette wieder aus. Erst später stellte die Frau dann fest, dass ihre eigene getragene Halskette im Wert von circa 200 Euro bei dem Vorfall gestohlen wurde. Die gefundene geringwertige Halskette ließ der Täter am Hals des Opfers zurück. Der gut gekleidete Mann soll circa 30 Jahre alt sein, gebräunte Haut, sehr dunkle Haare und einen Bart haben. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.