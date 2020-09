Heiraten in der Verbandsgemeinde Edenkoben ist auch 2021 wieder samstags möglich. „Die Trausamstage stehen fest“, verkündet das Standesamt. Am 20. März, 24. April, 29. Mai, 19. Juni, 17. Juli, 21. August, 18. September, 16. Oktober und 13. November können sich Brautpaare von 10 bis 12 Uhr im Schloss Edesheim, im Durlacher Hof in Rhodt und im Trauzimmer der Verbandsgemeindeverwaltung in Edenkoben das „Ja-Wort“ geben. Schloss Villa Ludwigshöhe ist aufgrund von Renovierungsarbeiten geschlossen und steht daher auch für Trauungen bis Ende 2021 nicht zur Verfügung. Bei Rückfragen können sich Interessierte beim Standesbeamten Uwe Hellmann unter Telefon 06323 959125 oder per E-Mail an uwe.hellmann@vg-edenkoben.de melden.