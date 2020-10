Ein Unbekannter hat gestern am frühen Morgen auf der A65 zwischen Landau und Edenkoben große Mengen Tierfutter aus seinem Fahrzeug verloren. Die Polizei geht davon aus, dass es sich dabei um die Ladung eines Lkws handelt. Durch den Regen quoll das Material auf und die Fahrbahn wurde rutschig. Um welche Art von Futter es sich handelte, konnte die Polizei nicht sagen. Die Autobahnmeisterei rückte an und säuberte den Bereich zwischen den Anschlussstellen Landau-Zentrum und Edenkoben. Die Strecke war deshalb in Fahrtrichtung Ludwigshafen zunächst voll gesperrt, gegen 11.45 Uhr war sie einspurig befahrbar, später wurde sie wieder ganz geöffnet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323-9550 entgegen.