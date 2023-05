Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An der Schlösselkreuzung steht am späten Dienstagabend ein Dachstuhl in Flammen. Ein Großaufgebot ist im Einsatz, zum Glück gibt es nur einen Leichtverletzten. Zwei junge Leute haben versucht, die Bewohner zu retten.

Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Großbrand in der Weißenburger Straße in der Nähe der Schlösselkreuzung