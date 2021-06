Die Südpfälzer Kreisverbände der Partei Die Linke haben Tobias Schreiner aus Landau einstimmig zum Direktkandidaten für die Bundestagswahl am 26. September gewählt. Katharina Brandt ist die Ersatzkandidatin.

Schreiner ist 32 Jahre alt und von Beruf Gesundheits- und Krankenpfleger. Seit 2019 sitzt er für die Linke im Landauer Stadtrat. Soziale Gerechtigkeit, eine bessere Gesundheitsversorgung und einen Klimaschutz, der sozial gerecht ist, sind seine Motivation für die Kandidatur im Wahlkreis Südpfalz, betonte Schreiner in seiner Bewerbungsrede.

„Es wird dringend Zeit für eine zukunftsgerichtete Politik. Die CDU steht für Stillstand und blockiert nicht nur bei Klimafragen, sondern vor allem bei sozialen Themen. Als Linke sind wir bereit, uns auch mit den Mächtigen anzulegen und schlagen ein Steuerkonzept vor, das Menschen mit unteren und mittleren Einkommen entlastet.“ Es sei genug Geld vorhanden, es sei nur ungerecht verteilt. 45 Haushalte besäßen so viel wie die gesamte ärmere Hälfte der Bevölkerung zusammen.

Gerechtes Gesundheitssystem

Auch in Bildung, Gesundheit, in die Verkehrswende, den sozialen Wohnungsbau und in den Klimaschutz müsse investiert werden, fordert Schreiner. An der Finanzierung sollten sich Konzerne, Millionenerbschaften und Millionäre angemessen beteiligen. „Ich möchte ein solidarisches, gerechtes und barrierefreies Gesundheitssystem, in dem die Versorgung der Patientinnen und Patienten im Mittelpunkt steht.“

Als B-Kandidatin wurde die Sozialarbeiterin Katharina Brandt gewählt. Die 27-Jährige kommt ursprünglich aus Stadthagen, Landkreis Schaumburg in Niedersachsen, und lebt in Gleisweiler.