Ein zwölfjähriger Junge aus Edenkoben hat dem Vater zweier Spielfreunde einen gehörigen Schrecken versetzt. Über ein Computerspiel kam er an die Telefonnummer des Mannes, rief diesen an und erklärte mit weinerlicher Stimme, dass es seinen beiden Söhnen nicht gut gehen würde. Der besorgte Vater alarmierte die Polizei. Über den Chatraum des Computerspiels trat diese mit dem Zwölfjährigen in Kontakt. Schließlich gab er zu, dass er lediglich im Scherz den Vater der beiden Mitspieler verunsichern wollte. Nun prüft die Polizei, ob die Eltern des Zwölfjährigen für die Kosten des Polizeieinsatzes aufkommen müssen. Zudem wird das Jugendamt informiert.