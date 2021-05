In der Teststation auf dem Rathausplatz in Landau sind Corona-Schnelltests ab Sonntag, 30. Mai, von „acht bis acht“ möglich, wie Stefan Espenschied mitteilt, also von 8 bis 20 Uhr – an sieben Tagen die Woche. Der Landauer HNO-Arzt betreibt die Teststation seit 7. April mit Unterstützung der Sparkasse Südpfalz und des Vereins Aktive Unternehmer (Aku). Am Samstag, 29. Mai, ist die Station von 10.30 nur bis 18 Uhr geöffnet. Espenschied reagiert mit der Ausdehnung der Öffnungszeiten auf die anstehenden Lockerungen für die Gastronomie in Landau und die Ankündigungen der Meteorologen, dass das Wetter stabil besser werden soll. „Ich möchte die Gastronomen in der Stadt unterstützen. Die sollen jetzt wieder Gas geben können“, sagt Espenschied, der seine Praxis in der Marktstraße hat. Die Teststation betreibt er mit Hilfe von rund 30 jungen Leuten. Im Schnitt falle eine Probe täglich positiv aus, Tendenz allerdings sinkend. Bereits Anfang März hatte der HNO-Arzt in seiner Praxis Schnelltests angeboten, um die Nachbarn in der nördlichen Innenstadt zu unterstützen.