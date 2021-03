Bei der Kontrolle eines Taxifahrers am Donnerstagmorgen in der Tanzstraße in Edenkoben wurde die Polizei stutzig. Denn dieser zitterte und war fahrig. Ein Drogenschnelltest ergab, dass er vor Kurzem Cannabis konsumiert hatte. Die Fahrt war daraufhin beendet. Die Beamten nahmen dem 56-Jährigen Fahrzeugschlüssel und Führerschein ab. Neben einem Strafverfahren erwartet ihn zudem eine Eignungsprüfung über die Führerscheinstelle.