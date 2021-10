Die Gruppenwasserwerke Bornheim, ein Eigenbetrieb des Zweckverbandes für Wasserversorgung „Walsheimer Gruppe“, laden für Samstag von 15 bis 18 Uhr zu einem Tag der offenen Tür auf ihr Betriebsgelände an der Dreihofstraße bei Bornheim ein. Im Mittelpunkt steht die Vorstellung der am Freitag eingeweihten neuen Enthärtungsanlage. Wie Axel Wassyl, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Offenbach und gleichzeitig Verbandsvorsteher des Zweckverbandes, sowie der Leiter der Gruppenwasserwerke, Adnan Smajic, mitteilen, können sich die Besucher insbesondere über die Funktionsweise der neuen Anlage informieren und so erfahren, warum nach jahrelanger Wartezeit nun endlich besseres, vor allem weniger kalkhaltiges Wasser aus den Wasserhähnen ihrer Haushalte kommt.