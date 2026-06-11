Der Innenhof des Generationenhofs ist Treffpunkt, Spielplatz, Gemüsegarten und Wohnzimmer unter freiem Himmel. Am „Tag der offenen Gartentür“ kann er besichtigt werden.

Tomatenstauden recken sich der Sonne entgegen, zwischen Lavendel und Salbei summen Bienen und über den Pavillon ranken sich Traubenpflanzen. Für die rund 60 Bewohnerinnen und Bewohner des Generationenhofs bildet der Innenhof die Verbindung zwischen den beiden Wohnhäusern. „Das hier ist ein Ort der Begegnung“, sagt Susanne Burkard bei einem Rundgang durch die Anlage: „Hier treffen sich Jung und Alt ganz selbstverständlich.“ In den Beeten wachsen Tomaten, Salat und Zucchini. Dazwischen stehen Obstbäume, blühen Rosen und Lavendel. Auf dem Rasen liegt Kinderspielzeug, wenige Meter weiter lädt eine Grillschale zu gemeinsamen Abenden ein. Überall finden sich Sitzgelegenheiten, kleine Kunstwerke und grüne Rückzugsorte.

Infos zum Wohnkonzept

Beim „Tag der offenen Gartentür“ am Sonntag öffnet das Wohnprojekt in der Landauer Haardtstraße 7a seine Tore und gewährt Einblicke in sein grünes Herzstück. Schon seit mehreren Jahren beteiligt sich der Generationenhof an der Aktion „Tag der offenen Gartentür“.

Viele Gäste kommen zunächst wegen der Pflanzen und Beete. Doch häufig richtet sich das Interesse bald auf etwas anderes. „Viele Besucherinnen und Besucher wollen wissen, wie das Zusammenleben hier funktioniert“, berichtet Burkard. Das besondere Wohnkonzept sei oft genauso spannend wie der Garten selbst.

Dabei wird gerade im Garten sichtbar, wie die Gemeinschaft organisiert ist. Vor Kurzem wurden neue Obstbäume gepflanzt. Welche Sorten es werden sollten, darüber wurde zuvor in der Hausversammlung abgestimmt. „Solche Entscheidungen treffen wir gemeinsam“, erklärt Burkard. Einige Beete werden von einzelnen Bewohnern und Bewohnerinnen gepflegt, andere gemeinschaftlich bewirtschaftet. Auch die Gestaltung vieler Grünflächen entsteht aus gemeinsamen Überlegungen.

Der zentrale Innenhof ist dabei nur ein Teil der Gartenanlage. Rund um die beiden Häuser verteilen sich weitere größere und kleinere Grünflächen. Insekten- und Bienenhotels fördern die Artenvielfalt, der Kompost wird gemeinschaftlich betreut. Zwischen einem Rosenbusch und einer Kinderschaukel wachsen Kräuter, an anderer Stelle laden schattige Sitzplätze zur Pause ein. Unter dem Pavillon ist Platz für spontane Gespräche ebenso wie für Feste und gemeinsame Veranstaltungen.

Nachbarschaft bewusst leben

Das Grün spiegelt die Grundidee des Projekts wider. Im Generationenhof leben Menschen unterschiedlichen Alters bewusst zusammen. Familien mit Kindern, Berufstätige und Senioren teilen sich nicht nur den Garten, sondern auch Gemeinschaftsräume wie Werkstatt, Kinderzimmer und Gästewohnung. Das genossenschaftlich organisierte Wohnprojekt setzt auf Mitbestimmung und gegenseitige Unterstützung.

„Entscheidungen treffen wir nicht nebeneinander, sondern miteinander“, beschreibt Burkard das Grundprinzip. Der Garten sei dafür ein gutes Beispiel. Hier werde sichtbar, wie gemeinschaftliches Wohnen funktionieren könne: Jeder bringe sich ein, gleichzeitig profitierten alle von den gemeinsam geschaffenen Freiräumen. Wer am Tag der offenen Gartentür durch die Anlage schlendert, bekommt deshalb nicht nur Anregungen für den eigenen Garten. Zwischen Gemüsebeeten, Obstbäumen und Lavendel eröffnet sich auch ein Einblick in eine Wohnform, bei der Gemeinschaft und Nachbarschaft bewusst gelebt werden.

Info

Am Tag der offenen Gartentür ist in Landau der Garten des Generationenhofs in der Haardtstraße 7a am 14. Juni geöffnet. Ebenfalls beteiligen sich Hedwig und Klaus Müller in der Kirchstraße 49 in Nußdorf. Zwei Wochen später, am 28. Juni, lädt Oliver Decken von 12 bis 14 Uhr in den Klimagarten Südpfalz am Lohgraben 40 ein. Geöffnet ist außerdem die Schrebergartengemeinschaft Landau von 12 bis 16 Uhr. Weitere Informationen und alle teilnehmenden Gärten gibt es unter gartenbauvereine.de.