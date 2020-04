Nein, das Mittagessen darf nicht kalt werden. Das dachte sich ein 71-jähriger Edenkobener, als am Mittwoch um 12 Uhr ein Paketbote bei ihm klingelte. Laut Polizei ging dem Empfänger das Scannen des Pakets offenbar nicht schnell genug. Es kam zum Streit zwischen dem Zusteller und dem Senior, der sich auf seine frisch zubereitete Mahlzeit freute. Daraufhin schlug der Rentner dem Paketboten unvermittelt die Tür vor der Nase zu. Der 33-Jährige verletzte sich am Finger. Auch die Türscheibe wurde in Mitleidenschaft gezogen. Den 71-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.