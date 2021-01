Ausrede oder tatsächlich falsche Annahme? Am Freitag gegen 13 Uhr steckte ein Mann in einem Edenkoben Supermarkt Waren im Wert von 35 Euro in seine Jackentasche, ohne der Ansicht zu sein, diese bezahlen zu müssen. Laut Polizei gab der 41-Jährige an, dass er angenommen habe, die Auslagen seien gratis. Dem Ladendetektiv fiel der Diebstahl auf. Er sprach den Mann an und zog die Polizei hinzu. Konsequenz: Die Folgen des nun eingeleiteten Strafverfahrens dürften den Mann teurer kommen, als wenn er den Einkauf bezahlt hätte.