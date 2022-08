Das Studierendenwerk Vorderpfalz befürchtet eine Verschärfung des Personalmangels in Kitas durch das neue Kita-Gesetz. „Wir sehen uns sehr großen Problemen gegenüber, zu den aktuell geltenden Konditionen überhaupt noch Fachkräfte langfristig an uns zu binden“, teilt die von Andreas Schülke geleitete Einrichtung in ihrem Werksbericht mit. Der Ausfall von Betreuungsleistungen drohe in der Kita die Regel zu werden. „Unser dringender Appell an die Landesregierung: Stellen Sie das Neue-Kita-Gesetz alltagstauglicher auf und geben Sie echte Anreize für die Ausübung des Erzieher:innen-Berufs!“ Die politischen Vorgaben seien weder alltags- noch realitätstauglich, heißt es weiter in dem Bericht. Das Studierendenwerk befürchte, „dass es hier noch zu größeren Verwerfungen kommen wird“. Der „eh schon schwache“ Beruf sei durch das seit 1. Juli 2021 gültige Gesetz nicht gestärkt, sondern geschwächt worden. Das Studierendenwerk fordert Nachbesserungen beim Gesetz.

Die Studierendenwerke sind soziale Einrichtungen, die die Studierenden betreuen sollen. Sie sind unter anderem für die Wohnheime und Mensen in den Hochschulen zuständig. Das Studierendenwerk Vorderpfalz ist zuständig für die Landauer Uni, die Einrichtungen in Germersheim, Ludwigshafen und Worms sowie den Weincampus Neustadt.