Die Polizei hat am Donnerstagabend einen Streit zwischen einem alkoholisierten Mann und seinen Nachbarn in Billigheim-Ingenheim schlichten müssen. Der 35-Jähriger soll seinem Nachbarn verbal gedroht haben, eine Nachbarin auf obszöne Art angesprochen und eine weitere Frau beleidigt haben. Weiter trat er gegen den Außenspiegel eines Autos, das dabei aber unbeschädigt blieb. Polizeikräfte nahmen ihn in Gewahrsam und brachten ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Nachdem er wieder ausgenüchtert war und sich friedlich verhielt, wurde er am Freitagvormittag aus dem Krankenhaus entlassen. Die Polizei teilt mit, dass der 35-Jährige im Mai dieses Jahres nach Verbüßung einer Haftstrafe aus einer Justizvollzugsanstalt entlassen worden ist. Er werde seitdem engmaschig von Polizeikräften überwacht. In letzter Zeit war es ruhiger um den Mann geworden, der nunmehr alkoholbedingt wieder auffällig wurde.