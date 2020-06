Ein Gebüschbrand in Edesheim in Höhe des Recyclinghofes wurde am Freitag gegen 19 Uhr der Polizei Edenkoben gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass einige Sträucher aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten waren. Sie wurden von der Feuerwehr Edenkoben gelöscht. Zeugen, die Hinweise zum Brand geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter Telefon 06323 9550 in Verbindung zu setzen.