Zahlreiche Reiter aus der ganzen Pfalz werden am Sonntag, 3. November, in Bad Bergzabern und im Umland der Kurstadt erwartet. Die Freizeitreiter Pfalz rufen zu einem Sternritt zum Kloster Liebfrauenberg auf. Der Hintergrund ist ein trauriger, denn die Veranstaltung findet im Gedenken an den am 2. Mai im Alter von 62 Jahren gestorbenen Vereinsvorstand Reiner Hildebrandt statt. Wie Natalie Begoin, enge Bekannte Hildebrandts und Mitorganisatorin des Sternritts, mitteilt, zählte er 2017 zu den sieben Gründungsmitgliedern des Vereins Freizeitreiter Pfalz, den er bis zu seinem Tod führte. In dieser Zeit sei die Mitgliederzahl auf mehr als 100 gestiegen – auch dank seines großen Einsatzes. Begoin rechnet bei Sternritt mit – je nach Wetterlage – 30 bis 50 Teilnehmern. Auf dem Liebfrauenberg werden die Tiere gegen 12 Uhr von Pfarrer Stephan Heinlein aus Billigheim-Ingenheim gesegnet.