Zu einer massiven Rauchentwicklung kam es am Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus in der Edenkobener Bahnhofsstraße, teilt die Polizei mit. Gegen 9.30 Uhr trafen Polizei und Feuerwehr in dem Gebäude drei alkoholisierte Männer an. Warum es zur Rauchentwicklung gekommen ist, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 26 Einsatzkräften vor Ort. Die drei Männer blieben unverletzt.