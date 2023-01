Die Stadt setzt ab der kommenden Woche das nächste Vorhaben aus dem Förderpaket „Klimaschutz durch Radverkehr“ um: Sie lässt einen Radweg entlang des Goetheparks zwischen dem Bahnübergang in der Schloßstraße und der Einmündung Robert-Koch-Straße bauen. Ursprünglich sollte die Treppenunterführung zwischen Goethepark und Parkstraße barrierefrei ausgebaut werden, doch das hatte die Deutsche Bahn abgelehnt. Durch die neue Planung werde sogar weniger Fläche versiegelt und es müssten weniger Bäume gefällt werden. Für die aktuelle Lösung lässt die Stadt an sieben Stellen Sträucher und kleinere bis mittelgroße Bäume entfernen. Die Kosten für den neuen Radweg belaufen sich auf rund 200.000 Euro. 90 Prozent kommen vom Bund. Die Verwaltung arbeitet an weiteren Radwegeplänen für die Kreuzungen Südring/Westring/Parkstraße/Wallstraße und Zweibrücker Straße/Wollmesheimer Straße/Drachenfelsstraße. Ziel ist es, durchgängige, sichere und bequeme Verbindungen in alle Teile der Stadt zu entwickeln.

Alle Maßnahmen aus dem Förderpaket „Klimaschutz durch Radverkehr“ – einschließlich des gerade lebhaft diskutierten Ausbaus der Glacisstraße – plus Ideen und Anregungen aus der Bürgerschaft können auf der städtischen Beteiligungsplattform www.mitredeninld.de eingesehen werden.