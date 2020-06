Ab Montag, 6. Juli, wird in der Staatsstraße in Edenkoben zwischen der HEM-Tankstelle und der Bahnhofstraße die Wasserleitung erneuert. Deswegen kann die Strecke für den Zeitraum der Sommerferien nur in eine Richtung befahren werden. Die Einbahnstraßenregelung sieht vor, den Verkehr von Neustadt nach Landau zuzulassen. Der großräumige Verkehr aus Richtung Landau wird in Edesheim über Großfischlingen und Venningen umgeleitet. Der innerörtliche Verkehr wird über die Bahnhofstraße und die Rappenstraße in die Luitpoldstraße geleitet. In der Bahnhofstraße und der Rappenstraße wird deswegen das Parken verboten sein. Die Ein- und Ausfahrt zum Parkplatz Lidl, DM und Takko wird in Einbahnstraßenrichtung weiterhin möglich sein. Die Ausfahrt in Richtung Neustadt erfolgt über die Luitpoldstraße.

Laut VG-Verwaltung ist die Einbahnregelung notwendig, um einen Rückstau an den Ampeln zu vermeiden. Die VG-Werke werden die Einbahnregelung aufheben, sobald die Arbeiten weit genug von der Ampelkreuzung Staatsstraße/Luitpoldstraße entfernt sind. Dann wird auf Begegnungsverkehr mit verkehrsabhängiger Ampel umgestellt. Die Wasserleitungen werden nach dem Berstliningverfahren erneuert, wodurch kaum Erdarbeiten erforderlich sind. Dafür wird in die vorhandene Leitung eine neue Leitung eingezogen. Unter dem Bach wird ein Schutzrohr eingepresst. Die Leitungssanierung ist notwendig, weil der Landesbetrieb Mobilität (LBM) die Brücke über den Triefenbach in der Staatsstraße – direkt an der Ein- und Ausfahrt zu DM, Takko und Lidl – sanieren will. Bei der Planung wurde klar, dass die Brückensanierung ohne eine vorherige Sanierung der Wasserleitung nicht funktioniert, da ansonsten die Wasserversorgung der Anlieger gefährdet wäre. Werke und LBM entschieden sich für getrennte Bauzeiträume, um mit den Arbeiten nicht in die verkehrsstarke Zeit der Weinlese zu kommen.