Ein oder mehrere Unbekannte haben am Montag im Bereich um das Bad Bergzaberner Schloss mehrere Graffiti hinterlassen. Wie die Polizei berichtet, wurden unter anderem Schriftzüge wie „blanco sara“, „blanco“, „963tltja“ oder „khalil“ hinterlassen. Betroffen sind auch ein Grundstückszaun und ein Verkehrszeichen. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.