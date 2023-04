Eine 29-Jährige hat sich am Freitagabend mutmaßlich auch von einem Spanngurt am Auto nicht daran hindern lassen, betrunken zu fahren. Wie die Polizei berichtet, wurde die alkoholisierte Frau zunächst von Verwandten in einer Bar abgeholt, kehrte kurz darauf aber wieder dorthin zurück und trank weiter. Bekannte schnallten zwar einen Spanngurt um ihr Auto, damit sie nicht mehr damit fahren kann. Das half allerdings nichts, denn die 29-Jährige fuhr wohl trotzdem nach Hause – samt Spanngurt am Fahrzeug – , wo sie von Beamten angetroffen wurde. Ein Test ergab „Eine erhebliche Alkoholisierung“, wie es im Polizeibericht heißt. Die Frau musste schließlich eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Sie gab an, nicht gefahren zu sein.