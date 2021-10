Der Zonta Club und der Lions Club Bad Bergzabern verkaufen auch in diesem Jahr wieder ihren beliebten Adventskalender. An den vier Adventssamstagen bauen die beiden Serviceclubs dafür einen Verkaufsstand im SBK-Markt Bad Bergzabern auf. Außerdem kann man den Kalender in der örtlichen VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau kaufen. Auch die Mitglieder der beiden Clubs verkaufen den Kalender. Viele Geschäfte, Gastronomen, Winzer und Einzelhändler der Region haben wieder Gewinne für die Aktion gesponsort. Der Verkaufserlös soll für einen guten Zweck gespendet werden und in der Region bleiben, kündigen die Clubs an. Mit Blick auf Corona sei die Not an vielen Stellen noch groß.