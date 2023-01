Eine Diebestour hat am Freitagnachmittag ihr Ende gefunden. Wie die Polizei mitteilt, konnte ein 23-jähriger Tatverdächtiger durch einen Hinweis aus der Bevölkerung festgenommen werden. Er soll zwischen 2. und 6. Januar unter anderem Werkzeuge, Alkoholika und ein Fahrrad aus vier Kellern und zwei Fahrzeugen gestohlen haben. Bei seinem letzten Beutezug wurde der junge Mann von einer Geschädigten überrascht und flüchtete zunächst mit einem Fahrrad. Bei seiner Festnahme fanden die Beamten in seinen Taschen Diebesgut. Mittlerweile ist der 23-Jährige wieder auf freiem Fuß, die Ermittlungen dauern an.