Bei einem Unfall im Kreisel der B38 in Billigheim-Ingenheim ist am Montag eine Frau verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war gegen 11.30 Uhr eine 84-jährige VW-Fahrerin von Landau kommend in den Kreisverkehr in Höhe des Supermarktes eingefahren. Dabei habe sie eine bereits im Kreisverkehr befindliche 36-jährige Opel-Fahrerin übersehen und sei mit deren Wagen zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurde die 55-jährige Beifahrerin im Opel leicht verletzt. Die Schadenshöhe beträgt circa 5000 Euro. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.