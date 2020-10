In der Klosterstraße in Edenkoben ist am Sonntag gegen 14.30 Uhr eine 72 Jahre alte Autofahrerin beim Wenden mit einem nachfolgenden Auto kollidiert. Wie die Polizei berichtet, fuhr die Seniorin davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der 55 Jahre alte Geschädigte hatte der Frau noch nachgerufen und gehupt. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht gegen die Frau.