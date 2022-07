Aus bislang noch unbekannter Ursache kam es am Dienstag gegen 18 Uhr auf dem geschotterten Parkplatz eines Seniorenwohnheimes in Bad Bergzabern zu einem Pkw-Brand, wie die Polizei berichtet. Dabei brannte ein Fiat völlig aus. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr bestand keine Gefahr, dass sich der Brand ausbreitet. Der Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.