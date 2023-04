Ein unbekannter Radfahrer soll am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in der Bad Bergzaberner Eichamtstraße einen an einer Krücke gehenden Senior angegriffen haben. Wie die Polizei berichtet, kam es zu einem Streit wegen der Nutzung von Gehweg und Straße zwischen dem 68-Jährigen und dem Radfahrer. Der Radler habe den Senior geschubst. In Folge des Sturzes habe der 68-Jährige das Bewusstsein verloren. Eine bislang noch unbekannte Zeugin habe den Rettungsdienst verständigt, der Senior ist leichtverletzt ins Krankenhaus gekommen. Er beschreibt den Radfahrer als einen etwa 25 Jahre alten Mann mit schlanker Figur, kurzen dunklen Haaren und Vollbart. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.