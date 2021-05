Ein 21-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen wegen eines Sekundenschlafs auf der A65 zwischen den Anschlussstellen Landau-Hornbachspange und Edenkoben mit seinem Fahrzeug über die Leitplanke gekippt. Wie die Edenkobener Polizei mitteilt, kam der junge Mann aus der Verbandsgemeinde Maikammer nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf den Anfang einer Leitplanke auf. Das Auto kippte ab und stürzte auf die rechte Fahrzeugseite. Der Fahrer blieb scheinbar unverletzt, wurde jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An der Leitplanke entstand nicht unerheblicher Sachschaden, am Auto wirtschaftlicher Totalschaden. Es wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, die Gefahren der Müdigkeit nicht zu unterschätzen und im Zweifel die Fahrt vorsorglich zu unterbrechen.