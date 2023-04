Zwischen Freitag- und Samstagmittag wurde in der Weißenburger Straße laut Polizei einer Roller gestohlen. Der 42-jährige Geschädigte hatte diesen mit einem Schloss an die Stange eines Verkehrsschildes angeschlossen. Unbekannte demontierten die Bremsleitung und entwendeten den Roller, ohne das Schloss zu beschädigen. Der schwarze Roller Marke Max hat einen Wert von etwa 1000 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06343 93340.