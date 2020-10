Am Montagmittag brannte ein Schuppen in Böbingen. Als die Feuerwehren aus Böbingen, Gommersheim und Edenkoben eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand, wie Feuerwehrsprecher Ingo Satter berichtet. Die Flammen hatten schon auf das Hausdach und das Garagendach übergegriffen und eine Balkontür zum Platzen gebracht. Die Wehrleute konnten den Brand löschen, dafür mussten auch Teile der Dächer abgedeckt werden. Verletzt wurde niemand. Es waren 25 Wehrleute mit fünf Fahrzeugen, die First Responder, das DRK und die Polizei im Einsatz.