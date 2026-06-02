Der SV Büchelberg hat das Hinspiel der Relegation zur Verbandsliga Südwest mit 2:1 gegen die SG Meisenheim/ Desloch/ Lauschied gewonnen. Vor etwa 650 Zuschauern begannen die Büchelberger auf heimischem Platz druckvoller und gingen in der 17. Minute durch einen Kopfballtreffer von Jonah Eckert in Führung. Büchelberg hatte in der ersten Hälfte mehrere gute Möglichkeiten, bei einem Freistoß rettete zudem das Aluminium. Mit einem knappen Vorsprung ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel gaben die Südpfälzer die Kontrolle immer weiter ab. Der Vizemeister der Landesliga-West aus dem Nordpfälzer Bergland hingegen wurde mutiger, drückte über die Außen und hatte in der 59. Minute die Chance auf den Ausgleich per Strafstoß. Doch der Meisenheimer Laurenz Fach scheiterte am SVB-Torwart Malcom Little.

Relegationsdrama abgelegt?

Die Partie blieb weiter offen, die SG drückte und erarbeitete sich zahlreiche Standards. Büchelberg konterte. Doch erst in der 84. Minute gelang Yannick Schneider per Kopf die vermeintliche Vorentscheidung. Hatte Büchelberg sein Relegationstrauma endlich abgelegt? In den beiden Vorjahren scheiterten die Südpfälzer teils dramatisch in der Verbandsliga-Relegation. Womöglich war das in den Köpfen, denn nur vier Minuten später erzielte Meisenheims Benjamin Hill den Anschlusstreffer zum 2:1. Aber dabei blieb es. Kurios: Büchelbergs Interimstrainer und Vorstandsmitglied Volker Brecht erhielt in der Schlussphase noch die Rote Karte, nachdem sich die Büchelberger Bank über eine vermeintliche Abseitsstellung aufgeregt hatte.

Das Rückspiel findet am kommenden Samstag, 6. Juni, 15 Uhr, in Desloch. Siegt die SG, folgt ein drittes Spiel.