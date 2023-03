Seit Mittwoch ist die Schlösselkreuzung in Landau in alle Richtungen wieder frei befahrbar. Alle Sperrungen, zuletzt die vom Marienring in die Schloßstraße, sind aufgehoben worden. Vorerst. Denn der letzte von fünf Bauabschnitten steht noch bevor. Aber erst im April, wie es aus dem Rathaus heißt. Ab Montag, 3. April, soll die Kreuzung voll gesperrt werden – voraussichtlich für drei Wochen. Nach Auskunft der Stadtverwaltung werden dann die Fahrbahndecke und die Binderschicht abgefräst und mit Flüsterasphalt erneuert. Abschließend wird alles frisch markiert.