Vor allem für Besucher, die sich in der Stadt nicht so gut auskennen, könnte der Besuch im Landauer Vinzentius-Krankenhaus schwierig werden. Grund ist die Baustelle an der Schlösselkreuzung. Das Stift geht ironisch mit der Lage um.

„Geheimtipp: Wegbeschreibung statt Ostereiersuche!“. Das Vinzentius-Krankenhaus in Landau geht humorvoll damit um, dass die Klinik wegen des Umbaus der Schlösselkreuzung jetzt und auch künftig anders angefahren werden muss.

Auf seiner Facebook-Seite hat das Vinzentius erklärt, dass man jetzt etwas findig sein müsse, um das Haus zu erreichen. Es empfiehlt die Anfahrt über den „Wienholt-Kreisel“ (nach der anliegenden Tanzschule) im Südring. Den soll man in Richtung der weithin sichtbaren Marienkirche verlassen und bei der Ampel geradeaus in die Bismarckstraße fahren. „Genießen Sie den Anblick unserer wunderschönen Kirche linker Hand“, heißt es weiter, und: „Lassen Sie sich durch eine fehlende Beschilderung nicht beeindrucken und fahren durch die Tempo 30- Zone immer weiter geradeaus bis zu den schön sanierten Backsteingebäuden der Cornichonstraße. Dann rechts und Sie sehen uns schon.“ Von der Weißenburgerstraße aus Richtung Bad Bergzabern kommend sei aber alles normal.

Stadt will Schilder beschaffen

Der stellvertretende Geschäftsführer des Vinzentius, Joachim Gilly, sagt mit leiser Ironie, dass er Patienten und Personal vorgefunden habe, dass aber eine Ausschilderung ganz schön wäre. Denn außer dem Krankenhaus sei ja auch die kassenärztliche Notfallzentrale im selben Gebäude betroffen, die Patienten aus einem größeren Umkreis anzieht.

Die Beschilderung soll verbessert werden, sagt Stadtsprecherin Ricarda Bodenseh auf Anfrage. Bei der jüngsten Baustellenbesprechung sei vereinbart worden, dass drei zusätzliche Hinweisschilder aufs Krankenhaus angeschafft werden. Wo genau sie angebracht werden sollen, sei noch nicht exakt festgelegt worden. Aber: „In wenigen Wochen ist die Strecke zum Krankenhaus von Süden wieder befahrbar“, sagt Bodenseh, zudem sei die ganze Kreuzung wohl zum 10. Juni umgebaut.

Wie berichtet, ist die Zufahrt Richtung Vinzentius-Krankenhaus über die Südstadt, also Bismarck- und Friedrich-Ebert-Straße, möglich. Nach Angaben von Ralf Bernhard, Leiter der Abteilung Mobilität bei der Stadtverwaltung, ist die Zufahrt dorthin schon lange vorbereitet worden: Die einstige Einbahnstraße Bismarckstraße ist genau deswegen bei ihrem Ausbau im Jahr 2019 für den Verkehr in beide Fahrtrichtungen geöffnet worden. Sie soll die Haupterschließungsstraße für die Klinik sein und ist es vielleicht auch jetzt schon.