Mehrere Personen haben sich am Dienstagabend gegen 22.40 Uhr eine Schlägerei in einer Bar in der Königstraße in Bad Bergzabern geliefert. Wie die Polizei mitteilt, flüchteten einige der Beteiligten noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte. Angetroffen wurden zwei leicht Verletzte im Alter von 25 und 26 Jahren. Die Ermittlungen zu den Beteiligten und den Hintergründen der Schlägerei laufen.