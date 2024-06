Ein Hinweisschild einer Zahnarztpraxis in der Herzog-Wolfgang-Straße 7 in Bad Bergzabern ist in der Nacht zum Donnerstag zwischen 1 und 2 Uhr vollständig zertrümmert worden, teilt die Polizei mit. Eine Zeugin vernahm laute Geräusche. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, kann sich unter der Nummer 06343 93340 bei der Polizei melden.