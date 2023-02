Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag eine Holzbank im Außenbereich eines Cafés am Ludwigsplatz in Bad Bergzabern beschädigt. Wie die Polizei berichtet, haben die Täter zudem einen Außenspiegel eines in der Kurtalstraße geparkten Fahrzeugs demoliert. Der Gesamtschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06343 93340.