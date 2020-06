Ein Mädchen, das in Landau eine Schule besucht, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte am Abend SÜW-Landrat Dietmar Seefeldt auf Anfrage. Glück im Unglück, wie Seefeldt bemerkte: Die Schülerin war seit 14 Tagen nicht in der Einrichtung. Nun würden allen Kontakte überprüft und gewarnt. „So, wie wir das gelernt haben“, sagte Seefeldt. Ob dieser Fall bereits bei den am Donnerstag Mittag gemeldeten Infiziertenzahlen berücksichtigt ist, blieb unklar. Es hieß, in der Südpfalz gebe es aktuell drei Erkrankte.