Eine Schülerin der Berufsbildenden Schule in Edenkoben ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Das hat die Kreisverwaltung am Dienstagabend mitgeteilt. Gemeldet wurde der Fall auch dem Gesundheitsamt Germersheim, in dessen Zuständigkeitsbereich die Schülerin wohnt. Sie hatte zuletzt am 8. Oktober die Schule besucht und befindet sich seither in häuslicher Isolation. Das Gesundheitsamt Südliche Weinstraße hat die Klassenliste, Sitzpläne und eine Übersicht der Lehrer, die in der jeweiligen Klasse unterrichtet haben, angefordert. Nach aktuellem Stand befinden sich unter den Kontaktpersonen in der Schule 26 Mitschüler und neun Lehrkräfte. Derzeit werden alle weiteren Kontaktpersonen im schulischen und im persönlichen Umfeld ermittelt. Bei Fragen können sich Schüler oder Eltern aus dem Landkreis Südliche Weinstraße an das Bürgerinfotelefon des Gesundheitsamts unter Telefon 06341 940555 wenden. Das Bürgerinfotelefon ist von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr geschaltet, am Wochenende ist der Telefondienst von 9 bis 12 Uhr besetzt.